Архивное видео: Лиза Галкина освоила роликовые коньки

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось архивное видео, которое было сделано около года назад. На кадрах можно увидеть, как девочка при помощи няни осваивает роликовые коньки.

«Хорошо, хорошо. Самокат на правой ноге», — говорит Алла Пугачева, которая и вела запись. «Самокатик», — произнесла Лиза, которая передвигалась при помощи нянечки.

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«Зацепишь. Садимся», — говорит женщина девочке. «Я так вообще не умею. Ни на коньках, ни на этих… Молодец, Лиза. Ты научишься», — произносит далее Алла Пугачева.

«Я и так могу без руки», — продолжает Лиза, которая, надо сказать, осваивает роликовые коньки достаточно быстро. «Ой, ой. Какой хвастун», — произносит в конце записи Примадонна отечественной эстрады, которая очень довольна успехами дочери.

Отметим, что Алла Пугачева не так часто снимает на видео своих детей. Чаще это делает ее супруг телеведущий Максим Галкин.