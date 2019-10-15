В группе поддержки Заворотнюк опровергли, что актрисе оказывают паллиативную помощь

Как здесь отметили, этим занимаются в хосписах.

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли ранее появившиеся сообщения СМИ, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в критическом состоянии и якобы ей сейчас оказывается паллиативная помощь. В то же время здесь намекнули, что актриса действительно в реабилитационном центре.

«Для тех, кто не знает: реабилитационный центр — это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы», — заявили в группе поддержки.

Отметим, что под информацией свой лайк поставила дочь актрисы Анна Заворотнюк. Это означает, что она полностью согласна с опубликованным.

Напомним, что последние полтора месяца в СМИ раздается огромное количество версий относительно здоровья актрисы. Сейчас уже можно точно сказать, что звезда страдает тяжелым заболеванием, но ее положение не такое критическое, как представлялось изначально.