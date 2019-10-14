Асмус на премьере опровергла слухи о разводе с Харламовым

При этом на красной дорожке актриса появилась без супруга.

В столичном кинотеатре «Октябрь» звездная премьера фильма «Текст» собрала множество персон российского шоу-бизнеса, среди которых Максим Виторган, Нино Нинидзе, Елизавета Арзамасова, Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие. Пропустить специальный показ не могла и актриса Кристина Асмус, сыгравшая в ленте одну из главных ролей. На премьере она появилась в черном элегантном платье в пол с открытыми плечами.

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Когда звезда сериала «Интерны» позировала на красной дорожке, то говорила не только о своей новой работе, но и о личной жизни. Так, Кристина Асмус в очередной раз опровергла слухи, что разводится с супругом, комиком Гариком Харламовым. Кстати, на премьере она появилась без возлюбленного. Его отсутствие артистка пояснила отдельно, чтобы в Сети не поползли новые слухи.

«Муж сейчас не смог быть рядом. Он на съемочной площадке. Но Гарик постоянно спрашивает, как я, и всячески поддерживает», — отметила звезда сериала «Интерны».

Напомним, слухи о расставании Харламова и Асмус появились, когда на руке актрисы заметили отсутствие обручального кольца. Спустя некоторое время Кристина решила прояснить ситуацию и высказалась, что ни она, ни комик эти украшения и раньше не носили.