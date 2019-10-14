ЗВЕЗДЫ

Асмус на премьере опровергла слухи о разводе с Харламовым

При этом на красной дорожке актриса появилась без супруга.

Асмус на премьере опровергла слухи о разводе с Харламовым
Кристина Асмус Фото: globallookpress.com

В столичном кинотеатре «Октябрь» звездная премьера фильма «Текст» собрала множество персон российского шоу-бизнеса, среди которых Максим Виторган, Нино Нинидзе, Елизавета Арзамасова, Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие. Пропустить специальный показ не могла и актриса Кристина Асмус, сыгравшая в ленте одну из главных ролей. На премьере она появилась в черном элегантном платье в пол с открытыми плечами. 

Когда звезда сериала «Интерны» позировала на красной дорожке, то говорила не только о своей новой работе, но и о личной жизни. Так, Кристина Асмус в очередной раз опровергла слухи, что разводится с супругом, комиком Гариком Харламовым. Кстати, на премьере она появилась без возлюбленного. Его отсутствие артистка пояснила отдельно, чтобы в Сети не поползли новые слухи.

«Муж сейчас не смог быть рядом. Он на съемочной площадке. Но Гарик постоянно спрашивает, как я, и всячески поддерживает», — отметила звезда сериала «Интерны».

Напомним, слухи о расставании Харламова и Асмус появились, когда на руке актрисы заметили отсутствие  обручального кольца. Спустя некоторое время Кристина решила прояснить ситуацию и высказалась, что ни она, ни комик эти украшения и раньше не носили.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Текст"биография Кристины АсмусГраик Харламовкинотеатр «Октябрь»красная дорожкаКристина АсмусКристина Асмус фотослухи о разводе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Асмус на премьере опровергла слухи о разводе с Харламовым
Интересно?
Поделись с друзьями: