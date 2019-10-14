Бондарчук возглавит Высшую школу дизайна и погрузит студентов в мир моды

Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин объявил о пополнении в преподавательском составе вуза. Светлана Бондарчук была назначена научным руководителем Высшей школы дизайна РГУТиС. Свой выбор ректор объяснил тем, что университет нуждался в человеке, который хорошо бы разбирался в дизайне и модной индустрии.

Во время сегодняшней пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» Светлана отметила:

«В Высшей школе дизайна учатся талантливые молодые люди, но им не хватает современного взгляда, насмотренности. Мне хочется по-настоящему погрузить студентов в мир моды. Я много лет дружу и работаю с ведущими дизайнерами России, у меня есть возможность организовывать практики, приглашать мастеров читать лекции, вести семинары. Проще говоря, погрузить их в реальность индустрии и сделать так, чтобы они стали ее частью».

И в ближайшее время ожидаются нововведения. Бондарчук пообщалась с дизайнером Александром Тереховым и стилистом Андреем Артемовым, которые готовы к совместой работе.

Также будет организован образовательный проект по поиску молодых талантов и предоставлению им бюджетных мест в вузе. Запланирована разработка краткосрочных программ обучения, мастер-классов и курсов, для всех желающих развиваться в сфере дизайна и модной индустрии.