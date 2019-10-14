НОВОСТИ

Бондарчук возглавит Высшую школу дизайна и погрузит студентов в мир моды

50-летняя Светлана Бондарчук стала научным руководителем Высшей школы дизайна Российского государственного университета туризма и сервиса.

Бондарчук возглавит Высшую школу дизайна и погрузит студентов в мир моды
Instagram: @a030aa

Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин объявил о пополнении в преподавательском составе вуза. Светлана Бондарчук была назначена научным руководителем Высшей школы дизайна РГУТиС. Свой выбор ректор объяснил тем, что университет нуждался в человеке, который хорошо бы разбирался в дизайне и модной индустрии.

Во время сегодняшней пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» Светлана отметила:
«В Высшей школе дизайна учатся талантливые молодые люди, но им не хватает современного взгляда, насмотренности. Мне хочется по-настоящему погрузить студентов в мир моды. Я много лет дружу и работаю с ведущими дизайнерами России, у меня есть возможность организовывать практики, приглашать мастеров читать лекции, вести семинары. Проще говоря, погрузить их в реальность индустрии и сделать так, чтобы они стали ее частью».

И в ближайшее время ожидаются нововведения. Бондарчук пообщалась с дизайнером Александром Тереховым и стилистом Андреем Артемовым, которые готовы к совместой работе.

Также будет организован образовательный проект по поиску молодых талантов и предоставлению им бюджетных мест в вузе. Запланирована разработка краткосрочных программ обучения, мастер-классов и курсов, для всех желающих развиваться в сфере дизайна и модной индустрии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бондарчукдизайнмода
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бондарчук возглавит Высшую школу дизайна и погрузит студентов в мир моды
Интересно?
Поделись с друзьями: