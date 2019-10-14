Волочкова лишилась сна после спектакля с голыми актерами в «Гоголь-центре»

Известная балерина Анастасия Волочкова оставила в социальной сети разгромную рецензию на спектакль «Машина Мюллера», который посмотрела вечером 13 октября в «Гоголь-центре». 43-летняя артистка призналась, что, когда пришла домой, не могла уснуть полночи — в таком шоке она была от увиденного.

«Представьте, когда на протяжение всего спектакля два часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин… Причём абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих вприсядку… Выглядело это крайне не эстетично, омерзительно и просто дико, простите… Это отвратительное было зрелище с отсутствием эстетики и красоты», — написала балерина в Instagram.

Анастасия рассказала, что ушла с середины представления, как и многие другие зрители. Она заверила, что после таких перфомансов никто не захотел бы осуждать ее шпагаты и фото в купальниках. Артистка отметила, что для нее сцена — это святое место, и негоже на нем появляться в голом виде. По ее словам, на актерах даже не было обтягивающих комбинезонов телесного цвета, мол они действительно трясли на сцене своими гениталиями. Волочкова отметила, что она за любые творческие эксперименты, но против голых артистов.

больше по теме Связанная веревками Волочкова призналась, что быстро привыкает к людям Балерина рассказала о своих самых сильных привязанностях.

В то же время актер Сергей Рублев, который пригласил прекрасную балерину на эту постановку, не был так категоричен в своих суждениях.

«Спектакль сложный, в некоторых моментах провокационный, но если убрать «обнаженную шелуху», то искушённый зритель видит серьезные, заложенные создателем произведения, философские размышления о жизни, смерти, граней поведения социума», — написал он в Instagram, порекомендовав подписчикам сходить на это представление.

А вы отважитесь сходить на этот спектакль после такой рецензии?