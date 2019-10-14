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56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Прилетев в Израиль, актриса первым делом сделала селфи в номере отеля.

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Елена Валюшкина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Елена Валюшкина часто радует своих подписчиков подробными «отчетами» из своих путешествий. 56-летняя актриса публикует множество фотографий, которые активно обсуждают подписчики ее страницы в Instagram.

На этот раз Валюшкина в качестве направления для отдыха предпочла Израиль. Прилетев в страну, она тут же переоделась в купальник и поспешила поделиться своим образом с фолловерами. «Ну и как на море без морелука?» — объяснила она свой поступок. 

Подписчики пришли в восторг от того, насколько молодо выглядит актриса. «Ух ты, это кто? Ну блин, думала, доча, да, Елена, у вас что, года на убыль полетели?» — восхитилась одна из поклонниц. «Лена, Вы-супер, очень смело и очень достойно», — заметила другая. Сама же актриса попросила заметить, что не использовала никакой обработки фотографии.

Нашлись и те, кто посоветовал Елене больше отдыхать: «Елена не расслабляйся , держи себя в руках». Валюшкина ответила на эту реплику так: «Извините, а вы знаете, что я здесь делаю?!» Она также поделилась своими планами по поддержанию фигуры: «Ещё 5 кило и золотой ключик у нас в кармане». 

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56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
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