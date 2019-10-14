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Винт частного самолета при взлете отрубил 45-летней женщине руку и ногу

Американка оказалась на грани жизни и смерти после того, как дважды проигнорировала указания своего мужа-летчика.

Винт частного самолета при взлете отрубил 45-летней женщине руку и ногу
Пропеллер похожего самолета отрубил женщине руку и ногу. Фото: Instagram / @k_junh_

В международном аэропорту города Ки-Уэст в американском штате Флорида в минувшую субботу, 12 октября, едва не погибла женщина. В тяжелом состоянии она была доставлена в местный медицинский центр, а затем вертолетом – в больницу Майами.

Как пишет издание Miami Herald, 45-летняя Ребекка Линн Грей пострадала из-за собственной неосторожности на взлетно-посадочной полосе.

Она и ее муж Уолтер на арендованном легкомоторном самолете Cessna 172S должны были вылететь из Ки-Уэста, но когда Уолтер попытался привести воздушное судно в движение, самолет остался стоять на месте. Тогда он велел Ребекке оставаться на месте, а сам вылез, чтобы убрать тормозные колодки.

Женщина, не послушавшись, тоже спустилась вниз. Уолтер попросил ее хотя бы встать на месте и никуда не лезть. Вновь не послушавшись, американка полезла снимать одну из колодок и попала под винт, отрубивший ей руку и ногу.

О том, в каком состоянии сейчас находится Ребекка, ничего не сообщается.

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Винт частного самолета при взлете отрубил 45-летней женщине руку и ногу
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