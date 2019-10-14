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На чемпионку мира по боксу напали поздно вечером с ножом

Сосед сначала угрожал Софье Очигаве оружием, а затем сделал несколько ударов.

На чемпионку мира по боксу напали поздно вечером с ножом
Софья Очигава. Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Происшествие случилось еще в начале октября, однако пресса узнала об этом только сейчас. Как рассказали СМИ, Очигава возвращалась домой с тренировки поздно вечером. Неожиданно сосед по имени Вадим напал на нее, угрожая зарезать. Сама чемпионка не знает, каковы были мотивы мужчины. 

По ее словам, она никогда не конфликтовала с соседом. Она также не может точно сказать, чем именно злоумышленник нанес удары. Однако сама спортсменка описывает предмет как «похожий на нож». К счастью, мужчина нанес только «легкий вред» здоровью Софьи. 

Софья Очигава (слева)
Софья Очигава (слева). Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские начали проводить расследование. Сам мужчина находится под подпиской о невыезде. Выяснилось, что он и раньше имел проблемы с законом. 

Очигава, несмотря на травмы, уже вернулась к работе. Она продолжает трудиться в основанном ей Фонде развития спорта. 

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боксвооруженное нападениенападениепреступникСофья Очигавачемпионка мира
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На чемпионку мира по боксу напали поздно вечером с ножом
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