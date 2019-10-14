На чемпионку мира по боксу напали поздно вечером с ножом

Сосед сначала угрожал Софье Очигаве оружием, а затем сделал несколько ударов.

Происшествие случилось еще в начале октября, однако пресса узнала об этом только сейчас. Как рассказали СМИ, Очигава возвращалась домой с тренировки поздно вечером. Неожиданно сосед по имени Вадим напал на нее, угрожая зарезать. Сама чемпионка не знает, каковы были мотивы мужчины.

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По ее словам, она никогда не конфликтовала с соседом. Она также не может точно сказать, чем именно злоумышленник нанес удары. Однако сама спортсменка описывает предмет как «похожий на нож». К счастью, мужчина нанес только «легкий вред» здоровью Софьи.

Полицейские начали проводить расследование. Сам мужчина находится под подпиской о невыезде. Выяснилось, что он и раньше имел проблемы с законом.

Очигава, несмотря на травмы, уже вернулась к работе. Она продолжает трудиться в основанном ей Фонде развития спорта.