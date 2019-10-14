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Хабиб назвал имя единственного достойного соперника для себя

Свой следующий бой россиянин может провести весной 2020 года.

Хабиб назвал имя единственного достойного соперника для себя
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram / khabib_nurmagomedov

Один из самых известных и популярных на сегодняшний день спортсменов планеты, 31-летний боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, в своем недавнем интервью подтвердил, что его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Встреча может произойти весной 2020 года.

В беседе с журналистом YouTube-канала  Netcast Zone 31-летний чемпион UFC в легком весе отметил, что сейчас Тони является единственным соперником, который заслуживает встречи с ним.

Россиянин также добавил, что после встречи с Фергюсоном он хотел бы провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером, но при этом не собирается переходить в полусредний вес, где сейчас работает Сен-Пьер.

«Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом в истории и одним из лучших бойцов всех времен», — заявил Хабиб.

Фанаты Нурмагомедова, которых немало по всему миру, с нетерпением ждут встречи с Фергюсоном. О том, что она произойдет, ранее говорил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Глава UFC Дана Уайт упоминал американца как наиболее вероятного соперника Хабиба в следующем бою.

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легенды спортаспортТони ФергюсонХабибХабиб Нурмагомедов
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Хабиб назвал имя единственного достойного соперника для себя
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