Конкурс «Арт-радар»: «Наше радио» поможет в продвижении народным талантам

Каждую неделю ведущие утреннего шоу «Подъемники» будут искать таланты в той или иной творческой области.

С понедельника, 14 октября, в эфире «Нашего радио» стартует народный проект — конкурс «Арт-радар». Каждую неделю утреннее шоу «Подъемники» будет «сканировать» российские таланты в той или иной творческой области.

В ближайшую неделю ведущие «Нашего радио» выступят в роли спецагентов и будут «гоняться» в эфире радиостанции за лучшими народными «иллюзионистами». Победителей в конце конкурса ждёт не иллюзия, а настоящее продвижение.

Чтобы попасть в число народных соискателей, необходимо:

зарегистрироваться на ресурсе art-radar.com;

выложить в социальных сетях видео своего творчества с хэштегом #artradar.

Победители конкурса «Арт-радар» получат актуальное продвижение на сайте art-radar.com и в эфире «Нашего радио».

«Арт-радар» — интернет-ресурс, позволяющий заказчикам (организаторам мероприятий, вечеринок, дней рождения, свадеб) и исполнителям (артистам, звукорежиссерам, фотографам) найти друг друга без посредников. Если для вашего праздника нужен артист, танцор, фотограф или «звук со светом», art-radar.com — единственно верное решение.

Все подробности конкурса также можете узнать на сайте «Наше радио» http://www.nashe.ru/

Справка: «Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».