Древнов после тяжелого развода продолжает общаться с Порошиной

Как заметил актер, они остались в хороших отношениях и всегда на связи.

Актер Илья Древнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что после развода с бывшей женой актрисой Марией Порошиной он находится с ней все время на связи. Все-таки у них три дочери, поэтому они прекрасно ладят. И это несмотря на тяжелый развод, который обсуждался в прессе.

«Мы остались с Машей в очень хороших отношениях, дружеских. Наши дети, я так думаю, не остались обделены ни материнским, ни отцовским вниманием. Я своих детей вижу каждую неделю. Все очень хорошо», — заверил актер.

По словам Древнова, не стоит кого-то винить в их расставании со звездой. «Значит так должно было случиться. Дети прежде всего дети. Они не виноваты. Но при этом они знают, что мама всегда рядом, папа всегда рядом. Наша жизнь состоит из испытаний. Дети нам не задают вопросы, почему мама с папой не живут вместе. Они все понимают», — заметил Илья Древнов.

Как сказал актер, сейчас он в поиске любви. Актер надеется, что на его пути встретится женщина, которую он сможет полюбить, как когда-то много лет назад без ума влюбился в Марию Порошину.