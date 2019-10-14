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Илья Древнов высказался о расставании с Марией Порошиной

Звёздная пара была вместе на протяжении семнадцати лет.

Илья Древнов высказался о расставании с Марией Порошиной
Древнов высказался о разводе с Порошиной/Кадр из программы "Судьба человека"

Актер Илья Древнов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии она рассказал о своей жене актрисе Марии Порошиной, с которой прожил 17 лет. Пара развелась в 2018 году. От союза у Порошиной и Древнова трое детей – все дочери.

Мария Порошина. Фото
Древнов и Порошина расстались после 17 лет совместной жизни/globallookpress.com

«Маша узнала меня по роли в «Каменской». Мы встретились первый раз в «Ленкоме». Я ей позвонил только месяца через три. Мы очень долго примирялись друг к другу. Но я влюбился в нее с первого взгляда», — заявил Илья Древнов.

Как заметил актер, он никогда не завидовал тому, что его жена в какой-то момент стала популярнее его. «У меня всегда есть театр и работа. Я никогда не ревновал жену к успеху. Каждому свое», — заявил он.

Как сказал актер, у него нет ответа, почему они с женой расстались. «Если это чей-то выбор, то к нему надо относиться с уважением. Но и продолжаю жить. Уж слишком много задач в этой жизни поставлено. Я Машу поздравляю с рождением мальчика. Но больше не хочу говорить на эту тему. Просто без комментариев. Надо не бояться начинать жить с начала. Может в этом и есть наше предназначение. Если испытание дается – оно же не просто так. Испытание слабым не посылается», — заявил актер.

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Илья ДревновМария ПорошинаПрограмма "Судьба человека"
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Илья Древнов высказался о расставании с Марией Порошиной
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