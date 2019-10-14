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Тодоренко позволила Топалову стать соведущим в ее шоу ради гармонии в семье

Телеведущая дала интервью, где поделилась своим видением семьи и воспитания ребенка.

Тодоренко позволила Топалову стать соведущим в ее шоу ради гармонии в семье
Регина Тодоренко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Рассказывая о своем браке с певцом Владом Топаловым, Регина обратила внимание на то, что пара знакома всего два с половиной года. Она напомнила, что их семье и того меньше — один год. «Мы же в принципе не очень долго знакомы с Владом», — сказала она журналистам портала spletnik.ru. 

Тодоренко призналась, что пара до сих пор получает много советов от близких, читает книги по психологии, воспитанию детей. Главная цель — сохранить баланс в семье. Она не скрывает, что порой случаются ссоры, однако есть необходимость «притираться». Регина убеждена: в семейных отношениях нужно постоянно «обтачивать острые углы, чтобы слиться воедино». 

Тодоренко также раскрыла свою главную находку: чтобы жить в гармонии, каждому из партнеров необходимо заниматься любимым делом. В таком случае, по словам телеведущей, нет необходимости «копаться в недостатках друг друга». 

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Михаил Фролов/КП

Звезда признается, что ей нравится тот факт, что Влад стал ее соведущим в шоу «Пятница с Региной». Она подчеркивает, что дала мужу полный карт-бланш и позволяет задавать те вопросы, которые он хочет. Супруги занимаются теперь общим проектом и это идет их семье только на пользу. 

Что касается материнства, Регина призналась, что с рождением ребенка открыла для себя не лучшие свои качества — суетливость, тревожность и нервозность. При этом ведущей пришлось менять себя: она называет себя «человеком-хаосом», а материнство требует организованности. 

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Влад ТопаловматеринстворебенокРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топалов
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Тодоренко позволила Топалову стать соведущим в ее шоу ради гармонии в семье
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