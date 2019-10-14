Популярная корейская певица покончила с собой из-за травли соотечественников

14 октября в Корее была найдена мертвой одна из местных музыкальных звезд Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.

Как сообщает портал KBS News, в середине дня менеджер певицы и актрисы пришел к ней домой в городе Соннаме, потому что ранее не мог до нее дозвониться. Там он обнаружил тело своей подопечной и вызвал полицию. Стражи порядка не обнаружили никаких следов насильственной смерти и решили, звезда совершила самоубийство. Предсмертной записки девушка не оставила.

Отметим, что с юных лет Солли занималась актерской карьерой, а потом присоединилась к девичьей поп-группе «f(x)». С 2009 по 2014 годы звезда находилась на пике популярности в своей стране, но потом покинула музыкальный коллектив. Девушку затравили в социальных сетях критическими комментариями и ложными слухами о ее личной жизни. После этого она сосредоточилась на актерской деятельности, играла второстепенные роли в фильмах и сериалах. Но в последний год снова вернулась на сцену в качестве певицы.

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В июле 2019-го Солли объявила, что она является противником ношения бюстгальтеров. Артистка нередко выкладывала в социальные сети свои фотографии без этого элемента одежды. В сентябре ее грудь случайно «засветилась» во время прямой видеотрансляции в Интернете, из-за чего консервативное корейское общество снова набросилось на певицу с критикой. Сейчас одной из версий суицида звезды является то, что она не выдержала негатива, вылившегося на нее после этого случая.