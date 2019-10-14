Убийца Михаила Круга впервые рассказал о последних часах жизни артиста

Убийца Михаила Круга Александр Агеев впервые рассказал журналистам о последних часах жизни шансонье. Осужденный рассказал, что изначально убивать музыканта ни он, ни его напарник не собирались. Мужчины входили в абсолютно пустой дом и в открытую дверь. Они не успели осмотреть дом, как на мансарде услышали шорохи. Агеев признался, что рассчитывал – сейчас в доме все стихнет, и вместе с напарником Веселовым они покинут дом. Вместо этого же супруга Михаила – Ирина Круг закричала. На звук со второго этажа спустился хозяин дома.

Журналистам телеканала НТВ Агеев признался, что до встречи с Кругом с шансонье был знаком шапочно – встречался пару раз, но никогда с ним не общался. Осужденный отметил – он никогда не слушал такую музыку и об авторитете Круга не знал.

«Мне вообще было без разницы, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет какой-то шансон, друг у него Костенко, и все», — вспомнил Агеев.

Позже Агеев расскажет, что Михаил спустился со второго этажа прямо под дуло пистолета с глушителем. Александр предположил, что «Михаил должен был знать – пистолет — не игрушка».

«Он кинулся на Веселова, они начали бороться. Я не знаю, выпивший он был или что, но он хватал Веселова за руки. В момент этой борьбы прозвучал выстрел», — рассказал он.

Агеев подчеркнул – он не оправдывает ни себя, ни напарника. За все время, что велось следствие, ему удалось осмыслить случившееся. Он акцентирует внимание – понимание, что он убил человека, невыносимо для него. Но речь идет не конкретно об убийстве Круга, а о любом, кто стал бы жертвой преступления в тот момент.