Эрнст в интервью вдове Доренко объяснил его увольнение с канала

Говоря о непростом характере Сергея Доренко, Константин Эрнст объяснил, что все, кто имел возможность с ним работать, понимали, что он будет делать интересный продукт. Гендиректор Первого канала так вспоминает о журналисте: «Многие не хотели иметь с ним дела». Интервью с руководителем сделала для канала «Расстрига» вдова журналиста Юлия Доренко.

Привычку Доренко часто менять место работы Эрнст объяснил тем, что журналист постоянно искал наиболее подходящее ему сочетание свободы, способов финансирования и общения с начальством. «Он постоянно искал баланс свободы», — заметил Константин Эрнст.

Что касается увольнения с Первого канала, Константин Львович заверил, что причиной стала вовсе не программа Доренко о трагедии на подлодке «Курск». Эрнст отмечает, что знаменитая фраза «Nothing personal» («Ничего личного») из его уст действительно прозвучала. Директор Первого канала вспоминает, как в тот момент Доренко вызвал к себе корреспондента НТВ и попросил Эрнста повторить решение об увольнении в громкоговоритель. Константин, по его словам, отказался.

Он вспоминает, что заранее спланировал увольнение Доренко и предупреждал его об этом. «Я тебя уволю при первой же возможности», — говорил он ему. Произошло это из-за конфликта главы канала с олигархом Борисом Березовским. Эрнст не называл свои отношения с Сергеем войной. «Мы с Сережей не воевали совсем», — утверждает он.