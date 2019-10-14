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Эрнст в интервью вдове Доренко объяснил его увольнение с канала

18 октября журналисту исполнилось бы 60 лет.

Эрнст в интервью вдове Доренко объяснил его увольнение с канала
Сергей Доренко. Фото: Анатолий Жданов/КП

Говоря о непростом характере Сергея Доренко, Константин Эрнст объяснил, что все, кто имел возможность с ним работать, понимали, что он будет делать интересный продукт. Гендиректор Первого канала так вспоминает о журналисте: «Многие не хотели иметь с ним дела». Интервью с руководителем сделала для канала «Расстрига» вдова журналиста Юлия  Доренко.

Константин Эрнст
Константин Эрнст. Фото: Олег Золото/КП

Привычку Доренко часто менять место работы Эрнст объяснил тем, что журналист постоянно искал наиболее подходящее ему сочетание свободы, способов финансирования и общения с начальством. «Он постоянно искал баланс свободы», — заметил Константин Эрнст. 

Что касается увольнения с Первого канала, Константин Львович заверил, что причиной стала вовсе не программа Доренко о трагедии на подлодке «Курск». Эрнст отмечает, что знаменитая фраза «Nothing personal» («Ничего личного») из его уст действительно прозвучала. Директор Первого канала вспоминает, как в тот момент Доренко вызвал к себе корреспондента НТВ и попросил Эрнста повторить решение об увольнении в громкоговоритель. Константин, по его словам, отказался. 

Он вспоминает, что заранее спланировал увольнение Доренко и предупреждал его об этом. «Я тебя уволю при первой же возможности», — говорил он ему. Произошло это из-за конфликта главы канала с олигархом Борисом Березовским. Эрнст не называл свои отношения с Сергеем войной. «Мы с Сережей не воевали совсем», — утверждает он. 

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Константин ЭрнстНТВПервый каналроссийское телевидениеСергей Доренко
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Эрнст в интервью вдове Доренко объяснил его увольнение с канала
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