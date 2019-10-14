НОВОСТИ

Наргиз со скандалом уволила слишком дорогого для нее звукорежиссера

Певица объясняет это тем, что Владимир Губатов оскорблял членов команды и ее лично.

Наргиз со скандалом уволила слишком дорогого для нее звукорежиссера
Наргиз. Фото: Евгения Гусева/КП

На странице певицы Наргиз в социальной сети появился обширный текст, посвященный увольнению звукорежиссера Владимира Губатова, с которым она продолжала работать после ухода с лейбла Максима Фадеева. Вскоре после публикации артистка удалила свой пост. 

Из текста было понятно, что Наргиз недовольна поведением звукорежиссера, который прославился работой со многими звездами, включая группу «Градусы», Скриптонита, Дмитрия Маликова, Владимира Преснякова-младшего и других. По словам Наргиз, Губатов — действительно талантливый звукорежиссер, равного которому трудно найти во всей стране. По этой причине певица ежемесячно доплачивала ему «гарантию» помимо зарплаты за концерты. В размере 100 тысяч рублей. Он получал эти деньги, по словам певицы, независимо от наличия концертов. Все этот делалось в секрете от остальных членов группы. 

Однако, как заявила Наргиз, Владимир стал позволять себе нелестно отзываться в адрес новых членов команды, оскорблять их и ее лично. Артистка объясняет свое решение расстаться со специалистом именно по этим причинам. Обращаясь к Губатову, она подчеркивает, что он вызывает восхищение как специалист, однако у него большие проблемы «с человеческим фактором». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звукорежиссерМаксим ФадеевНаргизСкандалувольнение
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наргиз со скандалом уволила слишком дорогого для нее звукорежиссера
Интересно?
Поделись с друзьями: