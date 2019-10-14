Наргиз со скандалом уволила слишком дорогого для нее звукорежиссера

Певица объясняет это тем, что Владимир Губатов оскорблял членов команды и ее лично.

На странице певицы Наргиз в социальной сети появился обширный текст, посвященный увольнению звукорежиссера Владимира Губатова, с которым она продолжала работать после ухода с лейбла Максима Фадеева. Вскоре после публикации артистка удалила свой пост.

Из текста было понятно, что Наргиз недовольна поведением звукорежиссера, который прославился работой со многими звездами, включая группу «Градусы», Скриптонита, Дмитрия Маликова, Владимира Преснякова-младшего и других. По словам Наргиз, Губатов — действительно талантливый звукорежиссер, равного которому трудно найти во всей стране. По этой причине певица ежемесячно доплачивала ему «гарантию» помимо зарплаты за концерты. В размере 100 тысяч рублей. Он получал эти деньги, по словам певицы, независимо от наличия концертов. Все этот делалось в секрете от остальных членов группы.

Однако, как заявила Наргиз, Владимир стал позволять себе нелестно отзываться в адрес новых членов команды, оскорблять их и ее лично. Артистка объясняет свое решение расстаться со специалистом именно по этим причинам. Обращаясь к Губатову, она подчеркивает, что он вызывает восхищение как специалист, однако у него большие проблемы «с человеческим фактором».