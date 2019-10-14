Басков назвал ударом в спину уход Булатова от экс-жены Карапетян

По словам музыканта, далеко не факт, что в будущем он также не поступит с Лопыревой.

Музыкант Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался об отношениях бизнесмена Игоря Булатова и его бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой.

«На Викторию сильно налетели. Но я считаю, что во всем чаще всего виноват мужчина. Надо обсуждать поведение мужчины, который имея беременную жену, вдруг начал ухаживать за другой девушкой. И я не знаю, была или нет Виктория в курсе этого. То, что было между нами – это было. Это ее жизнь. Ситуация не такая простая в плане отношений», — заметил «золотой голос России».

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По словам Баскова он знает Тату Карапетян и ее родных. «Уважаемая, очень добрая и порядочная семья. Конечно, от близкого человека — это удар в спину. Мне, конечно, хочется поддержать Тату Карапетян. Она находится в непростой ситуации», — сказал Басков.

В то же время он совсем не уверен, что Булатов навсегда в жизни Лопыревой. «Это не тот мужчина, который может быть еще и сделает ее счастливой. Если так поступил с первой женой, от которой двое детей… Вовсе не значит, что он сделает Виктории предложение», — заметил музыкант.