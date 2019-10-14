Врачи борются с атрофией мышц у парализованной Заворотнюк

По слухам, актрису перевели в другое медицинское учреждение из-за отсутствия прогресса в лечении.

Врачи продолжают бороться за жизнь страдающей от глиобластомы актрисы Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, сейчас состояние «прекрасной няни» трудно назвать стабильным – медики ведут схватку с атрофией мышц знаменитости. Сотрудники реабилитационного центра регулярно отправляют ее в зал эрготерапии, чтобы не допустить глубокой комы.

Также Mash уточняет, что возможной причиной перевода Заворотнюк из «Европейского медицинского центра» в другое учреждение могло стать отсутствие улучшений. Проводимые ранее манипуляции не давали результата, поэтому на врачебном консилиуме специалисты приняли решение о выписке.

Тем временем, порталу продолжают поступать противоречивые данные о состоянии артистки. Ранее журналисты сообщали, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора – знаменитость не реагирует на внешние раздражители и постоянно спит. Чуть позже дочь артистки – Анна эту информацию опровергла, назвав ее ложью.