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Врачи борются с атрофией мышц у парализованной Заворотнюк

По слухам, актрису перевели в другое медицинское учреждение из-за отсутствия прогресса в лечении.

Врачи борются с атрофией мышц у парализованной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BdXrd2tF9oa/

Врачи продолжают бороться за жизнь страдающей от глиобластомы актрисы Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, сейчас состояние «прекрасной няни» трудно назвать стабильным – медики ведут схватку с атрофией мышц знаменитости. Сотрудники реабилитационного центра регулярно отправляют ее в зал эрготерапии, чтобы не допустить глубокой комы.

Также Mash уточняет, что возможной причиной перевода Заворотнюк из «Европейского медицинского центра» в другое учреждение могло стать отсутствие улучшений. Проводимые ранее манипуляции не давали результата, поэтому на врачебном консилиуме специалисты приняли решение о выписке.

Тем временем, порталу продолжают поступать противоречивые данные о состоянии артистки. Ранее журналисты сообщали, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора – знаменитость не реагирует на внешние раздражители и постоянно спит. Чуть позже дочь артистки – Анна эту информацию опровергла, назвав ее ложью.

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Врачи борются с атрофией мышц у парализованной Заворотнюк
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