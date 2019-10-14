Любовница мужа Лолиты высказалась о романе с тренером по сквошу

Ольга Кулиева продолжает уверять, что они с Дмитрием Ивановым всего лишь друзья.

Сорокалетняя Ольга Кулиева, которую упорно записывают в любовницы тренера по сквошу и пятого мужа певицы Лолиты Дмитрия Иванова, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала их возможный роман.

«Мы с Дмитрием просто друзья», — заметила косметолог из Белоруссии, которая на 15 лет моложе Лолиты и которая, надо признать, очень похожа на звездную исполнительницу. Известно, что у женщины в центре столицы собственная студия, где она проводит процедуры. Возможно, именно там и начались ее отношения с Ивановым.

Между тем журналистка продолжала настаивать на романе Кулиевой и Иванова. Причем, по слухам, Лолите супруг изменял еще когда жил с ней вместе под одной крышей. У Кулиевой откровенно спросили, когда у нее будет свадьба с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

«Какая свадьба? О чем вы говорите? Мы дружим давно. Из одного города», — заявила женщина и поспешила скрыться от назойливого репортера.