НОВОСТИ

Ирина Виторган избавилась от темнокожей няни для своей дочери

Как сказала супруга актера, девушка была «какой-то неживой».

Ирина Виторган избавилась от темнокожей няни для своей дочери
Ирина Виторган уволила темнокожую домработницу/globallookpress.com

Супруга 79-летнего актера Эммануила Виторгана, Ирина, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что она уволила темнокожую няню, которую семья нанимала, когда родилась их вторая дочь Клара. Женщина не прошла испытательный срок.

Ирина Виторган с мужем. Фото
Ирина Виторган избавилась от темнокожей няни/globallookpress.com

«Она была темнокожая. Уже ее нет. Мы решили просто расстаться. Она оказалась просто какой-то неживой, неэнергичной, тихоговорящей на английском, своем родном. Поэтому сейчас мы решили просто поменять ее. У нас няня есть. Она с рождения с Этеличкой, но так как появилась вторая девочка, то няня пока с двумя. И вот сейчас мы возьмем вторую для Этелички», — рассказала Ирина Млодик.

Также Ирина Виторган поведала, как старшая дочь отреагировала на рождение Клары, которая появилась на свет в августе 2019 года.

«Она замечательная. Она прижалась к ней своей головкой, когда вышли из роддома. Не хотим думать, кто что скажет о нас и наших детях. Я слишком долго к этому шла», — заметила Ирина Виторган.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ВиторганПрограмма "Ты не поверишь!"Эммануил Виторган
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Виторган избавилась от темнокожей няни для своей дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: