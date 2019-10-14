Ирина Виторган избавилась от темнокожей няни для своей дочери

Супруга 79-летнего актера Эммануила Виторгана, Ирина, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что она уволила темнокожую няню, которую семья нанимала, когда родилась их вторая дочь Клара. Женщина не прошла испытательный срок.

«Она была темнокожая. Уже ее нет. Мы решили просто расстаться. Она оказалась просто какой-то неживой, неэнергичной, тихоговорящей на английском, своем родном. Поэтому сейчас мы решили просто поменять ее. У нас няня есть. Она с рождения с Этеличкой, но так как появилась вторая девочка, то няня пока с двумя. И вот сейчас мы возьмем вторую для Этелички», — рассказала Ирина Млодик.

Также Ирина Виторган поведала, как старшая дочь отреагировала на рождение Клары, которая появилась на свет в августе 2019 года.

«Она замечательная. Она прижалась к ней своей головкой, когда вышли из роддома. Не хотим думать, кто что скажет о нас и наших детях. Я слишком долго к этому шла», — заметила Ирина Виторган.