«Это просто гнида»: Разин отреагировал на большое интервью Шнурова

Эпатажный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в шоке от того, что телеведущая Наиля Аскер-заде выпустила интервью с Сергеем Шнуровым на канале «Россия-1». Мужчина удивлен: как это лидер «Ленинграда» с его уровнем культуры не помочился на журналистку?

«Зря этого подонка российское телевидение старается отбелить. Как он был негодяем, так им и остается. Это просто гнида. Буду добивать его дальше во всех судах, несмотря на то, что питерцы его защищают», — написал Разин в свежем посте в Instagram.

Напомним, минувшей весной продюсер подал в суд на музыканта за оскорбительные слова о Москве и ее жителях. Он даже обещал заплатить 5 миллионов рублей тому, кто изобьет Сергея Шнурова. Летом Разин снова пригрозил рокеру судом, уже за слова о Крыме.

Кстати, в том самом интервью музыкант и телеведущий высказался, что мата в его песнях не так-то и много, а сейчас он вообще завязал с ненормативной лексикой в творчестве — она ему больше не нужна.

А вы поддерживаете Андрея Разина в этом вопросе?