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Грозданов назвал сплетни вокруг Заворотнюк «шоу на потребу»

По словам писателя, отчасти в этой ситуации виновата и семья актрисы.

Грозданов назвал сплетни вокруг Заворотнюк «шоу на потребу»
Грозданов высказался о болезни Заворотнюк/globallookpress.com

Писатель и блогер Феликс Грозданов заявил, что из болезни актрисы Анастасии Заворотнюк было сделано «шоу на потребу». Как он считает, отчасти в этом виноваты родные звезды. Они долгое время ничего не комментировали, чем и породили огромное количество сплетен.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Грозданов высказался о болезни Заворотнюк/globallookpress.com

Также Грозданов заметил, что за последний месяц активизировались различные гадалки и колдуны. Все они стали выступать в прессе с комментариями. Высказались о здоровье Заворотнюк и онкологи всех мастей и рангов. Он считает, что на истории хайпанули все кому не лень, потому что новости об актрисе собирали одно время тысячи просмотров, независимо от содержания.

Грозданов добавил, что журналисты под всеми возможными предлогами хотели попасть в клинику, чтобы сделать снимок умирающей звезды. «Хочется спросить любопытных: а зачем вам это видеть? Хотели бы, чтобы ваши снимки в подобном состоянии обсуждала страна?» — задал вопрос Грозданов.

Писателю страшно, если вдруг Заворотнюк прочитает все, что о ней писали за последнее время. Он считает, что ее сердце вряд ли выдержит. Виноваты будут как раз все, кто это писал и сочинял, сообщает портал Dni.ru.

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Грозданов назвал сплетни вокруг Заворотнюк «шоу на потребу»
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