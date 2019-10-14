Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их отношения

Сама актриса всегда тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних людей.

Стало известно, с кем встречается Равшана Куркова. 39-летняя актриса старается не афишировать свою личную жизнь. На ее страничках в социальных сетях невозможно найти даже намека на какие-то отношения с мужчинами. В интервью она тоже старается не делиться личным. Однако ее бойфренд Сергей Амарян оказался более открытым.

В своем блоге он разместил несколько совместных фотографий с Курковой. По теплым снимкам их связь довольно очевидна. Влюбленные держат друг друга за руки, смотрят в глаза и нежно улыбаются.

Известно, что Сергей Амарян является совладельцем боксерского клуба Rocky Road, занимаясь в нем менеджментом. Комментарии о том, что они отлично смотрятся вместе, а также поздравления поклонников и Равшана, и Сергей проигнорировали.

Напомним, актриса уже дважды была в браке. Первый раз она вышла замуж за фотографа Семена Куркова. Разошлась она с ним, не выдержав переживаний из-за потери ребенка – у нее случился выкидыш на пятом месяце. Затем был брак с артистом Артемом Ткаченко, он известен по картинам «Меченосец» и «Индиго». С 2008 года звезда имеет статус свободной женщины.