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Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их отношения

Сама актриса всегда тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних людей.

Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их отношения
Равшана Куркова. Фото Global look press

Стало известно, с кем встречается Равшана Куркова. 39-летняя актриса старается не афишировать свою личную жизнь. На ее страничках в социальных сетях невозможно найти даже намека на какие-то отношения с мужчинами. В интервью она тоже старается не делиться личным. Однако ее бойфренд Сергей Амарян оказался более открытым.

В своем блоге он разместил несколько совместных фотографий с Курковой. По теплым снимкам их связь довольно очевидна. Влюбленные держат друг друга за руки, смотрят в глаза и нежно улыбаются.

Известно, что Сергей Амарян является совладельцем боксерского клуба Rocky Road, занимаясь в нем менеджментом. Комментарии о том, что они отлично смотрятся вместе, а также поздравления поклонников и Равшана, и Сергей проигнорировали.

Напомним, актриса уже дважды была в браке. Первый раз она вышла замуж за фотографа Семена Куркова. Разошлась она с ним, не выдержав переживаний из-за потери ребенка – у нее случился выкидыш на пятом месяце. Затем был брак с артистом Артемом Ткаченко, он известен по картинам «Меченосец» и «Индиго». С 2008 года звезда имеет статус свободной женщины.

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Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их отношения
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