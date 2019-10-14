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Билеты на концерты Пугачевой попали в руки перекупщикам

Организаторы выступлений Аллы Борисовны в Белоруссии убеждены, что ни о какой перекупке речи идти не может. Тем не менее, это уже происходит.

Билеты на концерты Пугачевой попали в руки перекупщикам
Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Поклонники певицы уже давно с нетерпением ждут финального концерта Аллы Пугачевой. Выступление под названием P.S. состоится 2 ноября в спорткомплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии. 

Как сообщили изданию «СтарХит» организаторы концерта, они не готовят какого-либо официального приема для Примадонны. При этом обещают показать ей достопримечательности, если она попросит. 

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Все билеты на выступление были распроданы еще два месяца назад. При этом утроители шоу обратили особое внимание, что не допустили к билетам перекупщиков. По их словам, это просто невозможно. Однако перепродавать билеты начали мошенники в России. 

Еще в начале года появился сайт, напоминающий официальный портал певицы. На ресурсе до сих пор можно приобрести билеты на концерт Аллы Борисовны в Минске, причем, цены на них установлены в несколько раз выше, чем были у легальных продавцов. Общая стоимость — несколько миллионов рублей. Как выяснили СМИ, сайт создал некий Роман Себко. Ранее предприниматель потерпел неудачу в другом бизнесе, а сейчас, по всей видимости, решил открыть для себя новую сферу. 

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Билеты на концерты Пугачевой попали в руки перекупщикам
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