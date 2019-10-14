Билеты на концерты Пугачевой попали в руки перекупщикам

Организаторы выступлений Аллы Борисовны в Белоруссии убеждены, что ни о какой перекупке речи идти не может. Тем не менее, это уже происходит.

Поклонники певицы уже давно с нетерпением ждут финального концерта Аллы Пугачевой. Выступление под названием P.S. состоится 2 ноября в спорткомплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии.

Как сообщили изданию «СтарХит» организаторы концерта, они не готовят какого-либо официального приема для Примадонны. При этом обещают показать ей достопримечательности, если она попросит.

Все билеты на выступление были распроданы еще два месяца назад. При этом утроители шоу обратили особое внимание, что не допустили к билетам перекупщиков. По их словам, это просто невозможно. Однако перепродавать билеты начали мошенники в России.

Еще в начале года появился сайт, напоминающий официальный портал певицы. На ресурсе до сих пор можно приобрести билеты на концерт Аллы Борисовны в Минске, причем, цены на них установлены в несколько раз выше, чем были у легальных продавцов. Общая стоимость — несколько миллионов рублей. Как выяснили СМИ, сайт создал некий Роман Себко. Ранее предприниматель потерпел неудачу в другом бизнесе, а сейчас, по всей видимости, решил открыть для себя новую сферу.