Леонид Закошанский стал отцом во второй раз

Ведущий телеканала НТВ Леонид Закошанский стал папой во второй раз. Об этом сам теледеятель рассказал в микроблоге в Instagram. Выяснилось, что Леонид вместе с супругой – Жанной Лебедевой долгое время скрывали появление на свет второго наследника. Мальчик родился в день презентации шоурила и музыкального клипа, которые он сам снял для одной из партнерских компаний. Сам Закошанский считает подобное совпадение ничем иным, как «мистикой».

Подробностями случившегося телеведущий предпочел не делиться. Неизвестно также, как супруги назвали мальчика. Подогревает Закошанский интерес к событию фотографией с выписки: на снимке не видно лица новорожденного – отец и сын рассматривают красивые декорации на стене медицинского учреждения.

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Отметим, что у Леонида и Ольги уже есть сын Лев. В августе мальчику исполнилось 2 года. После появления Льва на свет Леонид отмечал, что не хотел бы распространяться о пополнении в семье, ведь считает рождение ребенка слишком интимным и семейным моментом.