НОВОСТИ

«Страшно вспоминать»: Панин рассказал о чувствах к бывшей жене

Недавно актер наткнулся на ее страничку в Сети.

«Страшно вспоминать»: Панин рассказал о чувствах к бывшей жене
Алексей Панин. Фото: Global look press

Алексей Панин открыто рассказал о своих чувствах к бывшей супруге Людмиле Гигорьевой. По его словам, он был на грани смерти и психического заболевания, когда они расстались.

Актер не видел свою бывшую жену Люсю уже пять лет. Он понятия не имел, куда она пропала, потому что Людмила буквально растворилась, не сообщив о месте своего пребывания даже близким друзьям. Оказалось, что она работает визажистом в Лос-Анджелесе. В числе ее клиентов – топ-модели и звезды Голливуда. Об этом Панин узнал, найдя страничку бывшей в социальных сетях.

О том, что актер пережил за эти годы, он написал в своем блоге.

«Страшно даже вспоминать как я жил в те годы и что со мной происходило. Хотя это трудно было назвать жизнью. Череда бесконечных дней и ночей, слившихся в одну сплошную черноту. Иногда я открывал глаза и понимал, что лежу под кроватью и вою. Вою и зову Люсю. Примерно в один из таких дней меня отвезли в психушку», — поведал он поклонникам.

С Алексеем произошел психический срыв. Он считал, что потерял в этой жизни абсолютно все и не знал, как теперь жить дальше с этой пустотой.

Однако по прошествии лет боль мужчины улеглась. И он признался, что, увидев Люсю в Интернете, у него не всколыхнулась ни одна частичка его души. Все, что он испытал – это глубокое равнодушие. Люся для него – чужой человек. Хотя по закону, Людмила Григорьева по-прежнему супруга Алексея Панина, поскольку на развод никто из них не подавал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ПанинПанинПанин последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Страшно вспоминать»: Панин рассказал о чувствах к бывшей жене
Интересно?
Поделись с друзьями: