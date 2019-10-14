«Страшно вспоминать»: Панин рассказал о чувствах к бывшей жене

Алексей Панин открыто рассказал о своих чувствах к бывшей супруге Людмиле Гигорьевой. По его словам, он был на грани смерти и психического заболевания, когда они расстались.

больше по теме Обозлившийся Алексей Панин сравнил россиян с племенем обезьян Актер заявил, что его соотечественники в большинстве своем недалекие люди.

Актер не видел свою бывшую жену Люсю уже пять лет. Он понятия не имел, куда она пропала, потому что Людмила буквально растворилась, не сообщив о месте своего пребывания даже близким друзьям. Оказалось, что она работает визажистом в Лос-Анджелесе. В числе ее клиентов – топ-модели и звезды Голливуда. Об этом Панин узнал, найдя страничку бывшей в социальных сетях.

О том, что актер пережил за эти годы, он написал в своем блоге.

«Страшно даже вспоминать как я жил в те годы и что со мной происходило. Хотя это трудно было назвать жизнью. Череда бесконечных дней и ночей, слившихся в одну сплошную черноту. Иногда я открывал глаза и понимал, что лежу под кроватью и вою. Вою и зову Люсю. Примерно в один из таких дней меня отвезли в психушку», — поведал он поклонникам.

С Алексеем произошел психический срыв. Он считал, что потерял в этой жизни абсолютно все и не знал, как теперь жить дальше с этой пустотой.

Однако по прошествии лет боль мужчины улеглась. И он признался, что, увидев Люсю в Интернете, у него не всколыхнулась ни одна частичка его души. Все, что он испытал – это глубокое равнодушие. Люся для него – чужой человек. Хотя по закону, Людмила Григорьева по-прежнему супруга Алексея Панина, поскольку на развод никто из них не подавал.