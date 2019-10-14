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Охлобыстин анонсировал появление седьмого ребенка в семье

О возможном пополнении семейства актер рассказал в рекламном ролике своего нового шоу на ТВ-3.

Охлобыстин анонсировал появление седьмого ребенка в семье
Семья Охлобыстина/Фото: https://www.instagram.com/p/B0A7g0vFPub/

В семье Ивана Охлобыстина может появиться седьмой ребенок. Об этом сам актер рассказал в преддверии старта нового шоу на ТВ-3 с участием семьи артиста. В трейлере к передаче Иван упомянул, что в семье в скором времени появится некто маленький. Поклонники сразу поспешили озвучить мысль о появлении седьмого малыша у многодетного отца. Сам же Иван журналистам Teleprogramma.pro рассказал, что появившаяся ранее информация — неточная. Он подчеркнул, что действительно сказал это, но с формулировкой «может быть».

«Вообще-то, я сказал «Может быть, у нас будет маленький…» Так, может, и будет еще, но не прямо сейчас», — разочаровал он фанатов своей семьи.

В свою очередь, супруга Охлобыстина, Оксана, шутливо отметила, что если она сама узнает о том, что вновь ждет ребенка, то мужу она об этом расскажет в последнюю очередь. Она уверена – если озвучить раньше, Иван «разболтает раньше времени».

Напомним, новый проект с участием семьи Ивана Охлобыстина стартует на ТВ-3 25 октября. Супруга и дети, вопреки ожиданиям самого актера, с радостью согласились принять участие в съемках, но с определенными оговорками — показывать в эфире будут не все детали жизни семьи. Сам же Охлобыстин подчеркивает: он готов был согласиться сразу, ведь «многодетные отцы сродни волкам-падальщикам — все в семью».

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Охлобыстин анонсировал появление седьмого ребенка в семье
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