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Анна Михалкова поделилась снимком 18-летнего красавца-сына

Актриса отметила, что скоро забудет, как он выглядит.

Анна Михалкова поделилась снимком 18-летнего красавца-сына
Анна Михалкова очень редко видит сына/globallookpress.com

Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала снимок своего младшего сына Сергея. Молодому человеку сейчас 18 лет. Он вырос настоящим красавцем. При этом актриса заметила, что скоро забудет, как он выглядит. Судя по всему, она очень редко его видит.

«Делюсь с тобой опытом. Семья и творчество совместимы», — заявила звезда. Таким образом Анна Михалкова намекнула, что было бы неплохо, если бы молодой человек больше времени уделял общению с мамой и другими родными людьми.

Отметим, что в комментариях отметилась другая популярная актриса Мария Миронова. Она сказала, что примерно до 25 лет также взывала к своему сыну, чтобы он не забывал об общении с матерью, а потом, как выразилась Миронова, она просто утихла.

Анна Михалкова родила сына Сергея в 2001 году. За год до этого на свет появился ее старший сын Андрей. У популярной актрисы от брака с бизнесменом Альбертом Баковым есть еще дочь Лидия. Девочка родилась в 2013 году.

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Тэги:

Альберт БаковАнна МихалковаМария МироноваСергей Баков
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Анна Михалкова поделилась снимком 18-летнего красавца-сына
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