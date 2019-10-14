Врач-онколог оценил слухи о скорой смерти Анастасии Заворотнюк

По словам специалиста, человек при онкологии может прожить не больше 48 часов, если имеется травма.

Врач-онколог в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о слухах, что якобы актрисе Анастасии Заворотнюк, у которой тяжелое заболевание, осталось жить всего 48 часов. Об этом не так давно писали многие СМИ.

Как считает специалист, без медицинской карты пациента, не зная точного диагноза невозможно прогнозировать, что произойдет с человеком даже в ближайшие сутки.

«48 часов – это когда обычно имеется травма. Механическая травма спинного мозга или головного мозга. Если существует длительно текущее, длительно идущее заболевание медленно поддавливающее остальные структуры, то информация о 48 часах – неправильная», — заметил медик.

«Первое. Это может быть принятие консилиумом решения о переводе на другой вид лечения. От активного лечения к пассивному. Или просто паллиативная помощь. Второе. Причины могут быть финансовые родственников-неплательщиков. Третья причина самая распространенная. Принятие решение родственниками о переводе пациента в другое учреждение», — заявил врач-онколог.

Напомним, что истерия в СМИ по поводу состояния звездной актрисы продолжается уже полтора месяца. Первые слухи о том, что она больна раком мозга появились еще в августе. За это время звезду несколько раз едва ли не похоронили. При этом родные упорно хранили молчание, что и породило огромное количество слухов. Их не раз просили раскрыть правду. Причем близкие люди семьи и друзья, но они отказывались.

Не так давно дочь Анастасии Заворотнюк Анна наконец-то прервала молчание. Она обвинила журналистов во лжи. Девушка сказала, что корреспонденты многих издания просто позорят профессию журналист. Отказ идти на один из центральных каналов она объяснила тем, что просто не хочет хайповать на истории с болезнью своей мамы. При этом сейчас уже нет никаких сомнений, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» не все в порядке со здоровьем. Просто ее положение не такое печальное, как представлялось многим изначально.