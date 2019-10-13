Дзюба показал сборную в раздевалке после победы над Кипром

13 октября сборная России по футболу разгромила команду Кипра 5:0 и завоевала себе место в чемпионате Европы 2020 года. Радостное событие отмечают болельщики всей страны. Капитан россиян Артем Дзюба выложил в Instagram победное фото из раздевалки, на котором в радостном крике запечатлена вся сборная, тренеры и персонал. Снимок кроме футбольных фанатов лайкнули актеры Данила Козловский и Максим Виторган.

«Спасибо вам огромное за ваши смс, за ваши эмоции, за вашу любовь. Честно вам скажу без всякого пафоса, я безумно благодарен вам за все эти матчи, за то, что вы всегда с нами», — обратился Артем к своим подписчикам, поздравив всех с этим радостным событием.

Добавим, что в этом матче два гола забил Денис Черышев, Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин отметились по одному мячу. Киприоты так и не смогли пробить оборону россиян.

А вы смотрели эту потрясающую игру?