«Женщина не должна умирать»: Кушанашвили поддержал семью Заворотнюк

Известный телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался в отношении актрисы Анастасии Заворотнюк, которая страдает тяжелым заболеванием.

«Страшно наблюдать, как люди нагнетают истерию вокруг этого. На эту тему никто не должен говорить ничего. Лечение должно происходить без нашей болтовни», — заявил Отар Кушанашвили.

Журналист признался, что каждый день читает заголовки прессы. Он был шокирован тем, что пишут акулы пера.

«Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором сейчас живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии. Я хочу, чтобы она выздоровела. Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать. На этом все. Не принимает участие в болтовне. Не будем эту семью трогать больше», — заявил Отар Кушанашвили.