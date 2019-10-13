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«Женщина не должна умирать»: Кушанашвили поддержал семью Заворотнюк

Известный журналист в шоке от сплетен вокруг имени актрисы.

«Женщина не должна умирать»: Кушанашвили поддержал семью Заворотнюк
Кушанашвили высказался о Заворотнюк/globallookpress.com

Известный телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался в отношении актрисы Анастасии Заворотнюк, которая страдает тяжелым заболеванием.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Кушанашвили поддержал Заворотнюк/globallookpress.com

«Страшно наблюдать, как люди нагнетают истерию вокруг этого. На эту тему никто не должен говорить ничего. Лечение должно происходить без нашей болтовни», — заявил Отар Кушанашвили.

Журналист признался, что каждый день читает заголовки прессы. Он был шокирован тем, что пишут акулы пера.

«Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором сейчас живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии. Я хочу, чтобы она выздоровела. Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать. На этом все. Не принимает участие в болтовне. Не будем эту семью трогать больше», — заявил Отар Кушанашвили.

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«Женщина не должна умирать»: Кушанашвили поддержал семью Заворотнюк
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