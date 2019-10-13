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Константин Меладзе отреагировал на слухи о беременности Брежневой

По словам продюсера, у его супруги нет живота, а значит она не в положении.

Константин Меладзе отреагировал на слухи о беременности Брежневой
Меладзе опроверг беременность Брежневой/globallookpress.com

Продюсер Константин Меладзе в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ отреагировал на слухи, что его жена Вера Брежнева ждет ребенка. В последнее время звёздную пару журналисты, то разводят, то поздравляют со скорым прибавлением. Сам Меладзе признается, что чаще видит жену по телевизору, чем дома, но это вовсе не означает, что у них разлад в семье.

Вера Брежнева. Фото
Брежнева не беременна от Меладзе/globallookpress.com

«Знаю, что у моей жены насыщенный график. Я пришел посмотреть, чем она занималась последние два месяца. А насчет беременности супруги скажу так. Если бы было пополнение в семье, то это было бы заметно или по мне или по Вере. Вы же видите, что у нее живота нет», — сказал Константин Меладзе.

Между тем знаменитого продюсера в последнее время подозревали в связи с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. По этому поводу его жена даже написала пост, в котором пошутила, что супруг «погуливает с Эрикой».

«Могу сказать, что я с мужем согласовываю такие посты», — заявила Вера Брежнева.

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Вера БрежневаВера Брежнева и Константин МеладзеКонстантин МеладзеПрограмма "Ты не поверишь!"Эрика Герцег
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Константин Меладзе отреагировал на слухи о беременности Брежневой
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