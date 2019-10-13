Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты

Несколько раз звезда даже была на волоске от смерти.

Второй муж Примадонны отечественной эстрады Алла Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты. Напомним, что со звездой он жил с 1977 по 1980 год.

Как отметил кинорежиссер, однажды они тихо-мирно спали дома, как вдруг почувствовали запах гари. Оказалось, что фанаты, который мечтали увидеть Пугачеву, подожгли им дверь. В итоге ее они успели потушить и не пострадали.

«Один раз я помню, как на стадионе Алла выступала. К ней вышел милый человек. Подарил цветы. И вдруг я понял, что она начала голос терять. Она потом сказала, что у него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить. Его, кстати, так и не поймали», — заявил Александр Стефанович.

Также он вспомнил историю, когда за ним и Пугачёвой гнались фанаты на машине. «За нами была самая настоящая погоня. Я кнопки у автомобиля закрыл, когда они нас догнали. Из машины вышли здоровые ребята. И сказали нам: «Да мы хотели просто автограф взять», — заметил Стефанович.