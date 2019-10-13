НОВОСТИ

Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты

Несколько раз звезда даже была на волоске от смерти.

Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
За Пугачевой охотились фанаты/globallookpress.com

Второй муж Примадонны отечественной эстрады Алла Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты. Напомним, что со звездой он жил с 1977 по 1980 год.

Алла Пугачева. Фото
За Пугачевой гонялись фанаты/globallookpress.com

Как отметил кинорежиссер, однажды они тихо-мирно спали дома, как вдруг почувствовали запах гари. Оказалось, что фанаты, который мечтали увидеть Пугачеву, подожгли им дверь. В итоге ее они успели потушить и не пострадали.

«Один раз я помню, как на стадионе Алла выступала. К ней вышел милый человек. Подарил цветы. И вдруг я понял, что она начала голос терять. Она потом сказала, что у него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить. Его, кстати, так и не поймали», — заявил Александр Стефанович.

Также он вспомнил историю, когда за ним и Пугачёвой гнались фанаты на машине. «За нами была самая настоящая погоня. Я кнопки у автомобиля закрыл, когда они нас догнали. Из машины вышли здоровые ребята. И сказали нам: «Да мы хотели просто автограф взять», — заметил Стефанович.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр СтефановичАлла Пугачевапрограмма "Звезды сошлись"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Интересно?
Поделись с друзьями: