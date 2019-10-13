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Вице-мисс «Краса России» в тяжелом состоянии после аварии

Евгения Сметанина готовится к проведению нескольких хирургических операций.

Вице-мисс «Краса России» в тяжелом состоянии после аварии
Фото: Pixabay.com

Евгения Сметанина, первая вице-мисс конкурса «Краса России» 2017 года, попала в аварию под Минском. В настоящее время девушка находится в тяжелом состоянии в больнице и готовится к сразу нескольким операциям.

«Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано всё тело. Меня надо буквально «собрать». Жду ряд операций», — приводит слова девушки РИА «Новости».

По данным издания, сейчас Евгения находится РНПЦ травматологии и ортопедии Минска. На текущий момент врачи уже сделали две операции. После завершения хирургического вмешательства ей предстоит пройти реабилитацию.

Стоит отметить, что авария, в которой пострадала Сметанина, произошла месяц назад в Белоруссии. Вице-мисс ехала из Москвы на микроавтобусе. К утру водитель устал и начал дремать за рулем после чего столкнулся с тягачом МАN 440.

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Тэги:

аварияДТПЕвгения СметанинаКраса Россииоперация
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Вице-мисс «Краса России» в тяжелом состоянии после аварии
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