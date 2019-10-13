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Будь, как Беллуччи: диетологи раскрыли секрет молодости итальянок

Эксперты назвали важнейший фактор, помогающий женщинам сохранять молодость и красоту.

Будь, как Беллуччи: диетологи раскрыли секрет молодости итальянок
Фото: Globallookpress.com

Итальянские женщины по праву считаются одними из самых красивых в мире. Но кроме того, средняя продолжительность жизни жительницы средиземноморской страны, составляет более 80 лет.

Ученые выяснили, в чем же секрет итальянских красавиц. Оказалось, что все довольно просто, никакие волшебные зелья не понадобятся. По мнению экспертов, все дело в питании, так называемой средиземноморской диете.

В рацион средней итальянки входят продукты, богатые белком, антиоксидантами и витаминами. Это морепродукты, свежие овощи, фрукты и зелень, молочные продукты и злаки. Также итальянцы практически не употребляют фастфуд, газированные напитки, а из алкоголя предпочитают местное сухое вино в небольших количествах.

Диетологи утверждают, что соблюдение этих простых принципов существенно улучшит здоровье каждого и как следствие увеличит продолжительность жизни, сообщает Lecconotizie.

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Будь, как Беллуччи: диетологи раскрыли секрет молодости итальянок
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