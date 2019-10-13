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Флешмоб: Эвелина Бледанс показала младенческое фото без зубов

Актриса напомнила, что все люди когда-то бывают беспомощными.

Флешмоб: Эвелина Бледанс показала младенческое фото без зубов
Фото: Globallookpress.com

Эвелина Бледанс — одна из самых эффектных актрис современности. На страницах глянцевых изданий, социальных сетей и на экранах телевизоров мы привыкли видеть ее «при полном параде» — подтянутую, в модной одежде с красивой прической.

Но неожиданно звезда решила показать очень личный снимок. В своем Instagram она опубликовала фото, где она еще совсем маленькая на руках у своего папы.

В посте к снимку она написала, что здесь она совсем беззащитная в сильных и надежных руках отца. Свои детские фото она решила показать в рамках флешмоба #ЯинклюзиЯ, цель которого — привлечь внимание к проблемам в этой сфере в нашей стране.

Стоит напомнить, что сын Эвелины, Семен, является особенным ребенком, поэтому ей тема инклюзивного образования близка, как никому другому. Актриса сравнила детей с особыми потребностями с обычными детьми, напомнив, что у них очень много общего.

«Когда-то у нас всех были особенные потребности. Когда-то мы все были всецело зависимыми от взрослых беспомощными малышами без зубов( как, например, я на этом фото) Нас, не умеющих ходить, возили на коляске, а позже учили всему, держа за руку. Но кто-то из нас вырос и может , к своему счастью, использовать все возможности тела и разума , а кто-то , к сожалению, не сможет в силу здоровья никогда быть абсолютно самостоятельным и будет всегда нуждаться в помощи самых близких людей и окружающих», — написала Бледанс.

По словам Эвелины, основной посыл инклюзии в первую очередь заключается в добром отношении к людям, испытывающим сложности от рядовых бытовых операций, которые нам даются легко.

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инклюзияособенные детисолнечные детиЭвелина Блёданс
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Флешмоб: Эвелина Бледанс показала младенческое фото без зубов
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