Стало известно имя предполагаемой любовницы Джорджа Клуни

Поклонники заметили, что в последнее время супруга актера Амаль выглядит расстроенной. Они выяснили причину ее плохого настроения.

Долгое время брак Джорджа Клуни и его жены Амаль считался образцовым, однако есть вероятность, что союз дал трещину. Появились слухи, что у актера появилась новая пассия — актриса Бри Ларсон.

Клуни познакомился с Ларсон во время съемок рекламного ролика. Те, кто работал с актером, заметили, что он уделяет коллеге много внимания. Интересно, что, по наблюдениям, Бри не была против ухаживаний. Более того, свидетели сообщают, что обладательница премии «Оскар» флиртовыала в ответ.

Знакомые актера утверждают, что новости о флирте дошл до супругои Клуни Амаль. Они рассказали, что Джордж попытался объяснить жене, что беспокоиться не о чем. Но те, кто видел их в ресторане на праздновании годовщины свадьбы, заметили, что актер и его супруга поссорились, а из заведения Амаль выходила заплаканной.