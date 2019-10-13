Григорьев-Аполлонов поделился архивным видео с покойным Сориным

Музыкант «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов разместила в Instagram архивное видео, на котором присутствует скончавшийся в 1998 году Игорь Сорин. Отметим, что в этот момент звезды были на пресс-конференции.

«Не расстраивайтесь. Во-первых, мы живы-здоровы. Во-вторых, ничего с нами не произойдет. В-третьих, у вас есть кассета, которую вы ставите, а значит она вам не надоела. В-четвертых, вы наверняка видите наши клипы. Там, конечно, все более-менее нарисовано, но тем не менее — это мы. И, в-пятых, нам хочется признаться вам в любви, потому что…» — говорит на записи Андрей Григорьев-Аполлонов.

В это время сидящий рядом с ним Игорь Сорин неожиданно добавляет: «Это, в-шестых».

«Потому что, если бы мы вас не любили, то мы, наверное, этим бы и не занимались. Поэтому мы вас любим. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо нам за то, что мы есть. На этом наш концерт окончен. Можете расходиться по домам», — продолжит рыжий из «Иванушек».

«Это был большой Андрюха», — говорит в конце записи Игорь Сорин.