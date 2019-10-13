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В Москве началось предзимье

Синоптики объяснили, что осень завершилась.

В Москве началось предзимье
Фото: Pixabay.com

После холодного лета осень оказалась для москвичей скорее радостным сезоном. Выдалось немало теплых и солнечных дней, случалась и непогода. Тем не менее, несмотря на то, что на календаре лишь середина октября, осень в Москве, по словам синоптиков, уже завершилась.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что с 14 октября в российской столице температура воздуха будет лишь опускаться. Это свидетельствует о промежуточном сезоне, обозначаемом метеорологами, как предзимье, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, это время будет сохраняться в Москве вплоть до середины декабря, после чего начнется уже самая настоящая зима.

Уже к середине будущей недели днем воздух не будет прогреваться больше, чем до 8 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться до 2 градусов.

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В Москве началось предзимье
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