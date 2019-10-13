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Довлатова поделилась интересными фактами из биографии Савелия Крамарова

По словам телеведущей, актер был всеми любим и необычайно популярен.

Довлатова поделилась интересными фактами из биографии Савелия Крамарова
Довлатова рассказала о Крамарове/globallookpress.com

Радиоведущая Алла Довлатова в Instagram не забыла о том, что 13 октября 1935 года родился популярный актер Савелий Крамаров. Она считает, что так заразительно и смешно никто не улыбался в кино. Она вспомнила, что актер Олег Видов, который сыграл таксиста в «Джентльменах удачи» просто не мог удержаться от смеха, когда они снимали сцену.

«Режиссер командовал: «Повернись и говори с человеком!» А Видов не мог. И у него, и у всех остальных на съемочной площадке от смеха слезы катились из глаз», — вспомнила Алла Довлатова.

Кстати, за свою карьеру Крамаров сыграл в более, чем в сорока фильмов, но лишь некоторые из них ему нравились. В конце жизни Савелий Викторович просил указать их в бронзовой книге на своем надгробии.

Самой Довлатовой очень нравится роль Крамарова в картине «Иван Васильевич меняет профессию». Там он сыграл преданного царю Ивану Грозному Федю. Отметим, что в начале восьмидесятых Савелий Крамаров уехал из России в США. Там он снялся в нескольких картинах. Впрочем, главных ролей в них он не получал. Последний раз в родной стране он был в 1994 году. Примерно за год до своей смерти. В 1995 году у Крамарова случился второй инсульт. К сожалению, американским медикам, несмотря на все усилия, не удалось спасти звезду советского кинематографа. Добавим, что актера до сих пор помнят в родной стране.

Любопытно, что актер был трижды женат за свою жизнь. Причем в последний раз он женился на Наталье Сирадзе, которая была на 21 год его моложе. С третьей супругой он успел прожить в браке всего полгода. Что касается детей, то одна дочь Крамарова умерла во младенчестве. Дочь от второй супруги пробовала себя в модельном бизнесе. Девушка живет в США. По последним данным, она трудится бухгалтером.

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Алла ДовлатоваОлег ВидовСавелий КрамаровСША
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Довлатова поделилась интересными фактами из биографии Савелия Крамарова
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