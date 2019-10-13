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Бледанс заменила на сцене Любовь Полищук

Эвелина сыграла Эву в пьесе Алдо Николаи «Любовь до гроба».

Бледанс заменила на сцене Любовь Полищук
Эвелина Бледанс. Фото Global look press

Эвелина Бледанс в пьесе Алдо Николаи «Любовь до гроба» театра «Содружество актеров Таганки» сменила неподражаемую Любовь Полищук. Актрисе делали это предложение еще при жизни любимицы публики. Однако Эвелина тогда отказалась по этическим соображениям. Но через 10 лет все-таки согласилась.

«Я тоже согласилась не сразу (еще оставались страхи), но в процессе репетиций поняла, что смогу! И вот я после трех лет работы в спектакле «Любовь по-итальянски» с замиранием сердца впервые выхожу на сцену театра «Содружество актеров Таганки», где много лет назад я следила за каждым движением неповторимой Полищук, и играю свой спектакль», — написала в своем блоге Эвелина Бледанс.

Актриса поняла, что не стоит бояться сравнений, нужно создавать свое и смело двигаться вперед. Свой первый выход на сцену с этим спектаклем Эвелина посвятила Любови Полищук.

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Любовь ПолищуктеатрЭвелина Блёданс
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Бледанс заменила на сцене Любовь Полищук
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