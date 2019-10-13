Шнуров рассказал, чем занимается утром сразу после пробуждения

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, чем занимается рано утром сразу после пробуждения. Он, как и большинство людей идет в туалет. По словам певца, в этом он ничем не отличается от других. Также он признался, что у него нет будильника и ему не надо никуда бежать. Нет у Шнурова и личного самолета.

Как заметил Шнуров, в ближайшее время у него будет больше свободного времени. Он посвятит его книгам и прослушиванию музыки. «Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — сказал известный певец.

больше по теме Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон Группа «Ленинград» последний раз вышла на большую сцену.

Напомним, что несколько месяцев назад Сергей Шнуров неожиданно объявил, что группа «Ленинград» завершает свое существование. При этом у музыкального коллектива в этом году состоялось множество концертов в разных уголках страны. Музыканты выступали на некоторых аренах, которые в прошлом году принимали матчи чемпионата мира по футболу. Практически везде был полный аншлаг.

Как известно, группа «Ленинград» пользуется большой зрительской любовью. Отметим, что финальный концерт группы прошел в Санкт-Петербурге. Послушать музыканта в его родном городе пришло очень много поклонников.