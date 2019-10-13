Шнуров рассказал, чем занимается утром сразу после пробуждения

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, чем занимается рано утром сразу после пробуждения. Он, как и большинство людей идет в туалет. По словам певца, в этом он ничем не отличается от других. Также он признался, что у него нет будильника и ему не надо никуда бежать. Нет у Шнурова и личного самолета.
Как заметил Шнуров, в ближайшее время у него будет больше свободного времени. Он посвятит его книгам и прослушиванию музыки. «Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — сказал известный певец.
Напомним, что несколько месяцев назад Сергей Шнуров неожиданно объявил, что группа «Ленинград» завершает свое существование. При этом у музыкального коллектива в этом году состоялось множество концертов в разных уголках страны. Музыканты выступали на некоторых аренах, которые в прошлом году принимали матчи чемпионата мира по футболу. Практически везде был полный аншлаг.
Как известно, группа «Ленинград» пользуется большой зрительской любовью. Отметим, что финальный концерт группы прошел в Санкт-Петербурге. Послушать музыканта в его родном городе пришло очень много поклонников.