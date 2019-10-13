«Положение тяжелое»: врач-онколог Туркина высказалась о Заворотнюк

Врач-онколог Лариса Туркина высказалась о положении актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым недугом. Как считает медик, в данной ситуации ей нужна в первую очередь поддержка родных и близких людей. Как заверила специалист, даже в коме человек все слышит и чувствует.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», — рассказала Туркина, слова которой приводит телеканал «Звезда».

Отметим, что не так давно дочь актрисы Анна заявила, что СМИ очень часто перевирают информацию о ее матери. При этом родные сами будут вести страничку Анастасии Заворотнюк в соцсетях и рассказывать о ее положении.

Также Анна Заворотнюк заметила, что ей не нужен хайп, поэтому она и не идет на один из центральных каналов, чтобы поведать всей стране, что происходит с ее матерью. Девушка заметила, что многие журналисты просто позорят свою профессию, когда публикуют откровенную ложь об Анастасии Заворотнюк.

Напомним, что первые слухи о проблемах со здоровьем у звезды стали распространяться около двух месяцев назад. В прессе сразу же возникло огромное количество версий, что творится с актрисой. Журналисты вспомнили, что Заворотнюк не появлялась на публике уже практически полгода. С каждым днем ходило все больше слухов о состоянии актрисы. Прошла даже информация, что у нее произошел отек мозга и якобы ее дни сочтены. Впрочем, время показало, что СМИ чересчур сгущали краски. В то же время теперь уже не для кого не секрет, что у Заворотнюк действительно не все в порядке со здоровьем.