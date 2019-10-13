Врачи объяснили, о каких проблемах может говорить сухая кожа

Сухость коже — проблема знакомая большинству людей, особенно в осенне-зимний период. Многим кажется, что это и не проблема вовсе, учитывая, какой богатый выбор предлагает на косметическая промышленность. Тем не менее медики уверены, что сухая кожа — вовсе не неприятная мелочь, а симптом, который может сигнализировать о более серьезных проблемах.

Так, например, по словам дерматолога, кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, сухость на локтях может говорить о наличии кожного заболевания.

«Это может быть атопический дерматит (хроническое воспалительное заболевание кожи). Сухая кожа всегда характерна для атопических, т. е. аллергических состояний: дерматит, бронхиальная астма, вазомоторный ринит, иногда пищевая аллергия. Также на локтях могут проявляться очаги псориаза», — приводит слова эксперта «Аргументы и факты».

Помимо этого, недостаток влаги в коже может указывать на нарушения работы эндокринной системы. Выработка кожного сала, объясняет специалист, находится в зоне ответственности половых стероидных гормонов андрогена и эстрогена. Следовательно, если кожа сохнет, значит возможны гормональные сбои, либо это могут быть побочные эффекты приема гормональных препаратов.

Одним из самых опасных заболеваний, в числе симптомов которого сухая кожа, это сахарный диабет. Но проблема может быть и легкорешаемой, ведь, по словам Скорогудаевой, сухость может вызывать банальная нехватка витаминов А, D3 и группы B.