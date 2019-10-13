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Чистый напиток: Пригожин попытался согреть замерзшую Валерию самогоном

Продюсер уговаривал звездную супругу изменить своим привычкам и выпить алкоголь.

Чистый напиток: Пригожин попытался согреть замерзшую Валерию самогоном
Фото: Globallookpress.com

Певица Валерия известна своим здоровым образом жизни. Артистка занимается йогой, бегом, не пропускает пеших прогулок на свежем воздухе и следит за своим питанием. Но внезапно самый близкий человек, муж, решил соблазнить ее запретными продуктами.

Супруги были на прогулке на яхте в Астраханской области. Погода была ветреная и от воды шел дополнительный холод. Пригожин опубликовал в своем Instagram видео, на котором Валерия стоит одетая срезу в несколько курток со стопкой в руке.

«Вчера было так холодно на воде, что возможно было согреться только самогончиком. Вот мы и уговаривали всем миром Лерочку наконец-то изменить своим привычкам. Как вы думаете, удалось нам ее убедить ?» — написал Иосиф.

На видео продюсер уговаривает жену попробовать, напирая на то, что это «чистый напиток». Валерия отнекивается и признается, что никогда раньше такого не пила. На самом интересном месте ролик обрывается и подписчикам остается только делать предположения.

«Думаю, не удалось и не удастся!», — написал в комментариях Игорь Николаев.

«Я на колени даже встал», — ответил ему Пригожин, намекая тем самым, что его коллега прав и убедить Валерию оставить ЗОЖ никому не удалось.

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Чистый напиток: Пригожин попытался согреть замерзшую Валерию самогоном
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