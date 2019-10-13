Instagram Заворотнюк за два дня прибавил 100 тысяч подписчиков

За два дня работы личного блога Анастасии Заворотнюк он прирос на 100 тысяч подписчиков. Скачок интереса к Instagram актрисы произошел после того, как родственники начали общаться с подписчиками звезды от ее имени.

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Правда, не совсем понятно, кто ведет этот блог. Создается впечатление, что на самом деле это не родственник, а человек со стороны.

Вот, к примеру, часть текста, размещенного в блоге Анастасии в день ее годовщины свадьбы: «Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой!»

Понятно, что дочь и сын не станут писать про маму «Настя». Мама Заворотнюк – уже достаточно пожилая женщина, чтобы вести блог в Instagram. Да и вряд ли она захочет это делать в такой момент. Петр Чернышев тоже не будет поздравлять сам себя.

Кстати, поклонники актрисы тоже задают этот вопрос в комментариях – а кто же все-таки конкретно взялся разговаривать от имени Анастасии? Но ответа почему-то не получают.