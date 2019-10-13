Дмитрий Певцов вспомнил о дне рождения Марка Захарова

Актер выразил радость от того, что в этот день родился такой удивительный человек.

Только недавно начали понемногу стихать прощания со знаменитым российским режиссером Марком Захаровым, который скончался 28 сентября. Но сегодня у мэтра мог бы быть день рождения, ему могло бы исполниться 86 лет.

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Знаменитый коллеги и ученики вновь начали вспоминать подробности своего сотрудничества и знакомства с именитым режиссером. Первым начал Дмитрий Певцов.

«Марк Анатольевич, с днем рождения! Как хорошо, что в этот день родился такой светлый, радостный, добрый, талантливейший человек. «Единственный способ победить зло — это утопить его в добре». (Протоиерей Димитрий Смирнов)», — написал актер.

Стоит напомнить, что вскоре после смерти Захарова Певцов признался, что считал режиссера отцом. По его словам, после смерти мастера, дело всех его учеников актеров — выйти к зрителям и играть в спектаклях.