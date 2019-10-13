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«Моя незабвенная»: Лариса Гузеева обратилась к матери в годовщину смерти

Артистка тяжело пережила утрату родителя.

«Моя незабвенная»: Лариса Гузеева обратилась к матери в годовщину смерти
Фото: Globallookpress.com

12 октября минувшего года ушла из жизни мать Ларисы Гузеевой, Альбина Андреевна. На момент смерти ей было 86 лет. Актриса написала о произошедшем в соцсетях, но затем надолго пропала из информационного поля.

Знаменитость очень тяжело переживала утрату и по слухам даже обращалась за помощью к профессиональным психологам. После длительного перерыва она прервала молчание и попросила своих фолловеров больше не выражать ей соболезнования по поводу смерти матери, ведь такие вещи очень личные и не терпят стороннего вмешательства.

И вот год спустя Гузеева обратилась к матери в годовщину ее ухода. В своем Instagram она выложила снимок по осеннему пожелтевшей рябины на фоне серого низкого неба.

«Год без тебя, моя незабвенная», — написала Лариса. Комментарии к посту она отключила.

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годовщина смертиЛариса Гузеевасемьи звезд
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«Моя незабвенная»: Лариса Гузеева обратилась к матери в годовщину смерти
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