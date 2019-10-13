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«Он плывет! Это счастье!»: «солнечный» сын Бледанс победил гидрофобию

Страх развился у мальчика после неудачных занятий с тренером.

«Он плывет! Это счастье!»: «солнечный» сын Бледанс победил гидрофобию
Эвелина Бледанс. Фото Global look press

Эвелина Бледанс поделилась со своими поклонниками очередной победой своего «солнечного» сына Семена. Восьмилетний мальчик без какой-либо помощи со стороны проплыл взрослый бассейн по всей длине. Возможно, это достижение звучит не слишком впечатляюще, если бы не одно обстоятельство. У Семена была гидрофобия из-за неудачных тренировок с тренером. Мальчик наконец-то ее преодолел.

Как рассказала Эвелина, страх воды у него появился еще в годик, когда она вместе с нм перехала в Минск для съемок в фильме. На тот момент он уже начинал держаться на воде, поэтому актриса со спокойной душой отдала его на индивидуальные тренировки. Однако педагог попался неудачным.

«После этих занятий он на долгое время стал панически бояться воды. Я принимала вместе с ним ванну, чтобы показать ему, что он в безопасности и шаг за шагом эта фобия стала отступать. Маленькими шажочками мы с ним шли к сегодняшнему дню, и мы победили наш страх!», — написала артистка в своем блоге.

В Instagram Эвелина Бледанс разместила несколько фото и видео с Семочкой, уверенно преодолевающим бассейн. За кадром актриса не скрывает своих чувств. «Он плывет! Это счастье!», — бесконечно повторяет она.

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бассейндети звездкупание в бассейнефобияЭвелина Блёданс
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«Он плывет! Это счастье!»: «солнечный» сын Бледанс победил гидрофобию
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